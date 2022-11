Questa mattina, in questa Questura a Reggio Emilia, in occasione della commemorazione dei Defunti, alla Presenza del Prefetto di Reggio Emilia Dott.ssa Iolanda Rolli e del Signor Questore di Reggio Emilia Dott. Giuseppe Ferrari, è stata deposta una Corona al cippo dedicato ai Caduti per non dimenticare il sacrificio di quanti appartenenti alla Polizia di Stato sono caduti in servizio, perché il loro esempio ci guida nella strada da percorre al servizio dei cittadini e ci aiuta nei momenti difficili.

A seguire, all’interno della Cappella posta al piano terra il Cappellano della Polizia di Stato Don Gabriele Semprebon ha celebrato la Santa Messa a cui hanno partecipato i funzionari della Questura, nonché il Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna, il Dirigente la sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, il Dirigente la Sezione della Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia, il Dirigente la sezione della Polizia Postale di Reggio Emilia, nonché i familiari dei caduti della Polizia di Stato.