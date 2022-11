“Lodovico Antonio Muratori e il mercato di Vignola: curiosità, stupore e arguta ironia”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale in occasione delle celebrazioni del 350esimo anniversario della nascita dell’illustre concittadino, padre della storiografia moderna. Dell’argomento parleranno il professor Gabriele Burzacchini, vice-presidente del Centro studi muratoriani di Modena, e lo storico Achille Lodovisi.

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si terrà giovedì 3 novembre, alle ore 18.30, presso la Sala consiliare del Comune di Vignola, in via Bellucci. Sarà l’occasione per riscoprire un lato più “leggero” della vasta produzione letteraria di Muratori che, soprattutto in gioventù, con i carmi macaronici, ma anche con una specifica elegia, indagò vari aspetti delle tradizioni vignolesi, da quelle culinarie al mercato ambulante che già allora era particolarmente apprezzato anche da chi viveva nei territori circostanti Vignola.