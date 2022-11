Domenica 6 novembre iniziative per la Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e della Giornata del Decorato e Orfani di Guerra (4 novembre). Alle 10.15 in piazza Caduti Libertà incontro con autorità, cittadini, Corpo Bandistico G. Verdi e Gruppo Alpini; a seguire alle 10.30 corteo e deposizione delle corone ai cippi dei Caduti in Guerra, alle 11 discorso del Sindaco ed alle 11.15 Santa Messa per i caduti di tutte le guerre nella Chiesa di San Giovanni.

Pubblicità