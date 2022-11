Continuano anche a ridosso delle festività dei defunti le attività volte al contrasto delle sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale di Sassuolo.

Proprio in un’operazione volta al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti, personale della Polizia Locale, coadiuvato dall’unità cinofila Hector e dai suoi conduttori, hanno eseguito nelle giornate immediatamente prima di questo lungo ponte una attenta attività di bonifica delle aree maggiormente frequentate dai giovani del territorio sassolese, sia centrali che periferiche consentendo di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente nascosta in più luoghi e pronta per essere ceduta per un totale di circa 150 gr.

“Iniziative che – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – verranno periodicamente intraprese per garantire una costante presenza sul territorio di uomini e dotazioni al fine di rendere più vivibile la nostra città”.