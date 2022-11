Nel pomeriggio del 1° novembre scorso, personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha arrestato un cittadino straniero di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale e già espulso nel 2018.

Fermato per un controllo di Polizia nel centro cittadino, è stato accompagnato in Commissariato in quanto privo di documenti di riconoscimento al seguito e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica per accertamenti più approfonditi sulla sua identità e per i rilievi fotodattiloscopici.

Da tali approfondimenti è emerso appunto che l’uomo era stato espulso con accompagnamento alla frontiera ad opera di personale della Questura di Torino nell’agosto 2018 e che in violazione di quanto previsto dall’art. 13 comma 13 ter del D.Lgs. 286/98 aveva fatto rientro in Italia prima dei cinque anni previsti.

All’esito di convalida dell’arresto, avvenuta ieri mattina, l’Ufficio Immigrazione ha istruito immediatamente i provvedimenti ai fini della sua espulsione dal T.N e nella giornata odierna, in esecuzione di Decreto di trattenimento del Questore di Modena, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza, da dove verrà definitivamente espulso dal territorio nazionale.