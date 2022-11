Dopo il successo delle attività laboratoriali promosse a settembre in occasione della settimana dell’allattamento, l’ospedale a Sassuolo promuove un nuovo ciclo di incontri dedicati ai futuri e neo genitori. Momenti di incontro nei quali grazie ad attività di gruppo e laboratori creativi i professionisti dell’Ospedale aiuteranno i partecipanti a riflettere, elaborare e vivere al meglio la nuova o futura dimensione della genitorialità. Tutti gli appuntamenti si terranno nei locali dell’ex edicola interna, al primo piano della struttura.

Chi fosse interessato a partecipare deve iscriversi, telefonando al numero 0536-846-750 (o anche 183 finale) dalle ore 8 alle 14, tra lunedì e venerdì. Le Psicologhe Sonia Pellesi e Valentina Zanolli, assieme a Raffaella Mesini, Infermiera di Pediatria, e all’Ostetrica Veronica Consiglio, hanno calendarizzato 5 incontri entro la fine dell’anno. Due date saranno dedicate ai papà, la prima è in calendario mercoledì 9 novembre (ore 18.30) e poi si ripeterà il 30 novembre (alla stessa ora). Gli altri tre eventi coinvolgeranno invece le mamme. In particolare, il 5 dicembre (ore 10)è in calendario il laboratorio: “Nascita e rinascita, racconti di parto” mentre nelle giornate del 21 novembre e 12 dicembre (ore 10) è in programma l’incontro “Nascita di una madre” dedicato alle aspettative, ai desideri e ai bisogni delle donne in procinto di partorire o di quelle che sono appena diventate mamme.