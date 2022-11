L’edizione 2022 di Poesia Festival si conclude lunedì 7 novembre a Savignano sul Panaro, presso il Teatro La Venere. Alle ore 21.00, il noto psichiatra e scrittore Paolo Crepet proporrà una conversazione intitolata Lezioni di sogni, ispirata alla sua ultima pubblicazione (Mondadori, 2022). In apertura, Roberto Pazzi, grande poeta e narratore italiano, leggerà le sue poesie. Interventi introduttivi a cura di Roberto Alperoli e Alberto Bertoni.

Paolo Crepet è psichiatra e sociologo. Oltre all’attività clinica, si dedica alla divulgazione attraverso i libri e i mezzi di comunicazione. Ha pubblicato molti titoli, tra i quali Non siamo capaci di ascoltarli (Einaudi 2001); Voi, noi (Einaudi 2003); I figli non crescono più (Einaudi 2005); la raccolta di racconti Naufragi. Storie di confine (Einaudi 1999); La ragione dei sentimenti (Einaudi 2002); Sull’amore (Einaudi 2006); Dove abitano le emozioni (Einaudi 2007); L’autorità perduta (Einaudi 2011); Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme (Mondadori 2021); Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato (Mondadori 2022).

Roberto Pazzi, poeta, narratore e giornalista, con all’attivo più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, è considerato uno dei più originali scrittori italiani. Già collaboratore del Corriere della sera e di The New York Times, oggi è opinionista di QN. Tra i suoi titoli di poesia figurano Calma di vento (1987); Felicità di perdersi (2013); Un giorno senza sera (2020) e, fra i romanzi, Vangelo di Giuda (1989); L’ombra del padre (2005); Mi spiacerà morire per non vederti più (2010); e Hotel Padreterno (2021). Nel 2018 esce per Minerva Come nasce un poeta, suo epistolario con Vittorio Sereni, curato da Federico Migliorati.

Poesia Festival 2022 si chiude nella memoria di Marco Santagata.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it