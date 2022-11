Tutto pronto allo Sporting Club Sassuolo per affrontare il terzo ed ultimo impegno casalingo consecutivo nella fase a gironi del Campionato Nazionale di Serie A1. Il club di Via Vandelli, questa domenica, ospita, sul proprio temutissimo bolltex per la prima giornata di ritorno, la capolista Park Tennis Genova.

Dopo la vittoria contro Prato e il pareggio contro Messina, i sassolesi, con il fattore campo a loro favore, cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote ai genovesi, attualmente a 7 punti contro i 4 dello Sporting, per fermare il loro cammino e provare ad avvicinarsi alla vetta della classifica e scrollarsi di dosso l’ombra dei play-out.

Per questo impegno, il capitano Simone Gentili avrà a disposizione Daniel Masur, Enrico Dalla Valle, Federico Marchetti, Alessio Tramontin, Federico Bondioli, Mattia Ricci e Giulio Mazzoli.

L’inizio degli incontri è programmato per le ore 10:00 con ingresso libero. Ricordiamo che è possibile seguire l’andamento degli incontri in tempo reale tramite il live score predisposto dalla Federtennis nell’apposita pagina del sito federale.