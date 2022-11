Al Palazzetto ‘Magagni’ di Castelnuovo Rangone va in scena la quinta giornata del Girone D di Serie B1 femminile. A far visita a Volley Modena c’è la capolista Bologna. Modena si schiera con Cigarini, Coccoli, Malenotti, Tonello, Lorenzi, Martinato e Fiore.

Nel primo set parte forte Bologna che si porta sul 9-4 e costringe Modena al time out. Secondo time out Modena sotto 16-4. Reazione di Modena che con un parziale di 3-0 si porta sotto 17-8. Allunga Bologna 22-13 che in seguito vince il primo set 25-16.

Nel secondo set vantaggio Modena 5-3, recupera Bologna che si porta in vantaggio 10-6 e time out Montaldi. 14-8 Bologna e secondo time out modenese. Modena accorcia a 19-17 e time out Bologna. 20-20, set equilibrato. Vince Bologna 25-21.

Nel terzo set Bologna si porta subito sul 6-3, successivamente sul 9-6 e time out Modena. Secondo time out Modena sotto 14-9. Schiacciata di Fiore che porta Bologna in vantaggio 20-10. Bologna vince il set e la partita, 25-19.