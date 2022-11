All’Assemblea sono invitati a partecipare i militanti ma anche semplici simpatizzanti. Durante i lavori sarà eletto un coordinatore per avviare ed organizzare il percorso congressuale del Pd nazionale anche nella città di Sassuolo.

La Direzione Pd Sassuolo ha approvato la convocazione dell’Assemblea degli iscritti in data 26 novembre presso il circolo Albero d’Oro (viale Refice, 19) alle ore 14:30, al fine di eleggere un coordinatore per avviare ed organizzare il percorso congressuale del Pd nazionale anche nella nostra città. Saranno chiamati a partecipare gli iscritti e simpatizzanti che hanno sostenuto la nostra lista elettorale Pd – Italia Democratica e Progressista, ma anche più in generale la coalizione di cui facevamo parte orgogliosamente. Sarà questa un’occasione per parlare anche delle primarie aperte che seguiranno, che a Sassuolo nel 2019 hanno coinvolto più di 1.100 cittadini e ben quattro punti di voto in tutta la città, attestandosi in tal modo come l’unico grande evento di partecipazione e mobilitazione politica dal basso. I mesi seguenti, in accordo con le direttive nazionali, saranno utili per la discussione politica che tutto il centrosinistra dovrà intraprendere e che noi auspichiamo sia la più costruttiva possibile.

Partecipare a queste nostre iniziative di ascolto e di dibattito significa dar forza e contribuire ad un’alternativa credibile e plurale per una Sassuolo e un’Italia veramente ambientalista, dedita alla solidarietà e alla tutela dei lavoratori, delle lavoratrici e delle imprese che insieme devono collaborare per una sana e degna occupazione.