Il Gruppo BPER Banca ha sottoscritto, in data odierna, con le Organizzazioni Sindacali l’Accordo Quadro relativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. nella Capogruppo BPER Banca S.p.A. e all’integrazione informatica di Banca Cesare Ponti S.p.A. previste nel weekend 26/27 novembre 2022, in esito alla relativa procedura sindacale.

L’accordo si colloca in continuità con una positiva tradizione di concertazione che caratterizza le Relazioni Industriali del Gruppo BPER Banca e consentirà le migliori condizioni di ingresso dei dipendenti del Gruppo Carige, attraverso l’applicazione di un unico quadro economico-normativo di riferimento di secondo livello.

Il Gruppo BPER Banca, inoltre, ha definito di erogare in via straordinaria 250 euro a favore di tutte le risorse del Gruppo; l’iniziativa intende promuovere l’impegno dei dipendenti chiamati ad affrontare le operazioni straordinarie che interessano il Gruppo.

L’operazione testimonia l’apprezzamento verso le persone del Gruppo BPER Banca, che continuerà nella valorizzazione delle proprie risorse, da sempre motore di crescita e fattore chiave per lo sviluppo