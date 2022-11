Seconda vittoria consecutiva per la Bmr Basket 2000, che torna con i due punti dalla trasferta bolognese sul campo della CMP Global Basket. Dopo un primo quarto passato a rincorrere, è Sakalas a prendere in mano i compagni mettendo a segno 11 dei suoi 18 punti nel solo terzo quarto (con 3 conclusioni pesanti) e a mandare gli ospiti all’intervallo lungo sopra di 10 lunghezze. Nella ripresa la squadra di Diacci contiene il ritorno degli avversari coi canestri di Aguzzoli e capitan Magni, salendo a quota 8 nella classifica di Serie C Gold; domenica prossima, al PalaRegnani, sfida interna con Fidenza (ore 18).

CMP GLOBAL BASKET-BMR BASKET 2000 54-63

CMP GLOBAL BASKET GRANAROLO: Trepiccione ne, Valenti 5, Perini ne, Fin 16, Cresti, Sorrentino 13, Ranocchi 11, Lanzi, Trombetti 6, Lajsz 3, Tinti ne, Minerva ne. All. Rota.

BMR BASKET 2000: Aguzzoli 14, Paparella, Dias 4, Longoni 8, Longagnani, Sakalas 18, Ferko ne, Vezzoli ne, Codeluppi, Magni 10, Merlo 9. All. Diacci.

Arbitri: Meli e Colinucci di Forlì.

Note: parziali 15-10, 24-34, 39-46.