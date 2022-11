Nel prossimo appuntamento della rassegna In un’ora al Bla – proposta dalla biblioteca fioranese, sostenuta da Fondazione Modena e organizzata con l’associazione Lumen – arriva James Matthew Barrie e M’Connachie: le due ali che fecero involare Peter Pan. Giovedì 10 novembre alle ore 18.30 quindi è la volta del pedagogista Gabriele Bracaleoni, che indagherà la figura di Peter Pan e lo farà con le consuete modalità della rassegna: lezioni agili, ad aprire temi letterari nello spazio di un’ora. L’ingresso è libero e gratuito.

Il romanzo più famoso di James Matthew Barrie è dedicato a un bambino che decise di scappare dalla finestra a soli sette giorni di vita: metà umano metà uccello, Peter Pan fugge dalle finzioni formali della società borghese dell’Inghilterra di inizio Novecento per fare echeggiare il suo esultante grido di battaglia, inno sinistro all’avventura per l’avventura, in un’isola di negazione, fuori dal tempo e senza memoria.

Gabriele Bracaleoni è pedagogista, dottore di ricerca in scienze pedagogiche e assegnista di ricerca in letteratura per l’infanzia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Università di Bologna.

La rassegna, che ricordiamo è dedicata a un pubblico adulto, prosegue mercoledì 23 novembre con “Il giovane Holden: la città come aula”, appuntamento tenuto da Elena Lamberti dell’Università di Bologna. Info: tel. 0536/833403 o mail biblioteca@fiorano.it.