La prima, collocata nei pressi dell’ingresso dei Giardini ducali di Modena su corso Canalgrande, è già collegata al sistema di videosorveglianza cittadina. Le immagini che trasmette sono quindi condivise in tempo reale dalle sale operative di Polizia locale e Forze dell’ordine. Altri due occhi elettronici, installati nei giorni scorsi e già funzionanti, entreranno a sistema appena terminati i lavori per potenziare la connettività dell’area.

Come annunciato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella seduta del Consiglio comunale, sono a buon punto i lavori per rafforzare la videosorveglianza cittadina presso i Giardini ducali, a fronte del potenziamento del presidio svolto da Polizia locale e Forze dell’ordine.

La decisione di migliorare il sistema di videosorveglianza è stata valutata e condivisa in sede di Cosp; successivamente la collocazione dei nuovi apparecchi è stata decisa, come di consueto, al Tavolo interforze, tenuto conto della peculiarità geografiche e architettoniche del parco, oltre che dalle esigenze di sicurezza e prevenzione.

Gli altri due apparecchi installati nei giorni scorsi, tutti di ultima generazione, sono una telecamera multiottica di fronte all’ingresso da corso Vittorio Emanuele e un’ulteriore di fronte alla palazzina Vigarani, quindi all’interno dell’area stessa dei Giardini Ducali.

Complessivamente nell’intera area del centro storico, nel corso di quest’anno, sono state installate 29 nuove telecamere. Il potenziamento del sistema con ulteriori telecamere va di pari passo con l’ammodernamento che comporta la sostituzione dei vecchi apparecchi con nuovi e più performanti. Gli occhi elettronici collegati al sistema cittadino sono aumentati anche nel resto della città: “Siamo già oltre 400: 376 di contesto e 30 di lettura targhe”, ha precisato il sindaco.