Sabato 12 e domenica 13 novembre si terrà la prima edizione di “Choccolat”, la festa del cioccolato che animerà la piazza di Formigine con il Cibo degli Dei. Un appuntamento che inonderà di sapori il centro storico, con il coinvolgimento di alcuni tra i migliori maestri cioccolatieri e pasticceri da tutt’ Italia e non solo.

Non mancheranno inoltre i laboratori e gli artisti di strada per tutto l’arco del weekend con un fitto programma. Per tutta la durata della kermesse saranno aperti tutti i ristoranti del centro con menù a tema e diversi appuntamenti di degustazione.

La manifestazione, ad ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Formigine e organizzata da Feed n Food.