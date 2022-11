Una donna di 50 anni ha perso la vita, stamane intorno alle 5:30, in un incidente avvenuto lungo la SP10, tra Finale Emilia e la località Scortichino. Per cause in corso di accertamento, l’auto condotta dalla vittima è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Nonostante le squadre di soccorso giunte in posto rapidamente, non c’è stato nulla da fare per la donna, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarata deceduta. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo, bloccato nell’abitacolo, e messo in sicurezza il veicolo.

