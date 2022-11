Nelle scorse settimane Anas ha compiuto un importante intervento sulla Strada Statale 63, che a partire dal tratto cittadino in prossimità di Reggio, e poi a salire fino al Valico del Cerreto, è stata oggetto di lavori di riasfaltatura molto consistenti.

In una nota i Sindaci dell’Unione esprimono soddisfazione per i lavori svolti: “Si trattava di un intervento atteso, che peraltro è stato portato avanti senza arrecare troppi disagi alla circolazione veicolare, attraverso la costante presenza di movieri che, nei punti in cui potevano presentarsi maggiori problemi, hanno lavorato per cercare di ridurre al minimo code e rallentamenti.

Questo intervento, per il quale ringraziamo Anas, unito all’avvio dei lavori della bretella di Rivalta da parte del Comune di Reggio Emilia, sono segnali importanti di attenzione alla Statale ma ovviamente attendiamo anche ulteriori interventi, come quelli già da tempo previsti nel tratto della Pinetina di Vezzano e razionalizzazioni nel tratto tra Il Bocco e La Bettola. Ci confronteremo con la stessa Anas, con la Provincia e con la Regione per cercare di calendarizzare quanto prima questi lavori”.