Dopo le performances di Sofia Raffaelli negli ultimi Campionati Mondiali, la ginnastica ritmica italiana sembra vivere un momento d’oro, tanto da diventare anche spettacolo come quello visto al Teatro Valli di Reggio Emilia. Non sono mancate, tuttavia, le note cronache negative intorno alla stessa ginnastica ritmica per le quali sarà la giustizia sportiva a fare il suo debito corso.

Le ragazze e le bambine, ginnaste della Polisportiva Scandianese nonché la tecnica Elena Lebedeva e la coreografa Gwenda Paolini, hanno – con serena dedizione – esaltato il loro lavoro ed il nome della città di Scandiano anche alla 3^ ed ultima prova del 2022 che, di fatto, apre la stagione sportiva 2022/2023 per la Ginnastica Ritmica di Federazione- settore Silver Emilia Romagna.

Podi a parte, hanno questa volta sorpreso i punteggi complessivi ottenuti dalle ginnaste scandianesi al cospetto di ben più blasonate Società di ginnastica dell’Emilia Romagna, a seguito del debito confronto con le altre ginnaste che hanno partecipato ad una separata gara della Zona Tecnica Romagna. Questo dato infatti appare confortante in vista dei prossimi impegni e dei nuovi progetti in corso.

Questi i risultati della 3^ prova Zona Tecnica Emilia Silver LD.

Nella categoria Allieve 3, la fioranese Santochirico Chiara, con punteggio complessivo su due attrezzi 23.250, ed Arleoni Emma, punteggio 22.800 si piazzano rispettivamente al 2° e 3° gradino del podio.

Nella categoria Allieve 4, Mema Iris, punteggio 23.225, e Fedotova Christina con punteggio 23.200 (autrice di un fantastico 12.050 al cerchio), hanno conquistato rispettivamente il 2° e 3° gradino del podio.

Nella categoria Junior, la frizzante Vecchi Milla porta a casa una medaglia di bronzo con punteggio 21.675 cat. Junior 1, Vaccari Beatrice un primo posto nella cat. Junior 3 (punteggio 21.200).

Le più grandi, nella categoria Senior 1, Bellini Giulia (p. 19.875) e Veronesi Benedetta (p. 18.675) seppur con qualche penalità di troppo, portano a casa 1° e 2° posto.

Tutte hanno dimostrato notevoli progressi che lasciano ampio margine di miglioramento; infatti nella prossima stagione alcune ginnaste saranno impegnate nelle categorie superiori al fine di mettere alla prova le capacità individuali e societarie nei campionati più competitivi, con la speranza di approdare nei tornei Gold, obiettivo – non scontato – di medio periodo della Polisportiva Scandianese.

Al riguardo, appare significativo far presente ai lettori che il settore agonistico della Polisportiva ha iniziato un velleitario lavoro con tre bimbe nella piccola palestra di Ventoso ed ha raggiunto in pochi anni un considerevole risultato sportivo, diventando nel contempo un centro di riferimento della ginnastica ritmica nel territorio reggiano e del distretto ceramico. In questo senso un sentito ringraziamento va riconosciuto allo sponsor-partner, la GS BRANDS SRL di Scandiano, che ha creduto, in solitaria, a questo progetto.

I corsi di base di ginnastica ritmica sono sempre aperti alle iscrizioni presso la Polisportiva Scandianese.