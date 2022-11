Malore questa mattina per un cacciatore mentre si stava svolgendo una battuta di caccia in zona boschiva a Prignano sulla Secchia. Il Soccorso Alpino è stato attivato alle ore 10:40 dalla Centrale Operativa del 118 per un 78enne di Sassuolo che, durante una battuta di caccia ha avuto un malore.

La zona in cui si trovava l’infortunato non era raggiungibile dai mezzi fuoristrada, quindi i tecnici della stazione Monte Cimone del Saer, tra cui era presente anche un sanitario, hanno raggiunto a piedi il cacciatore: l’uomo è stato stabilizzato e trasportato su barella portantina alla zona dove era atterrata l’eliambulanza che ha trasportato l’anziano all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Sul posto era presente anche l’ambulanza di Prignano sulla Secchia.