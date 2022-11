Mercoledì 16 novembre, a partire dalle ore 16,30, si svolgerà l’evento finale del progetto “La valorizzazione dell’empowerment femminile nel distretto ceramico” percorso di formazione gratuito che punta ad aumentare l’empowerment femminile nel distretto ceramico.

Durante l’evento conclusivo una delle partecipanti al percorso formativo racconterà il suo progetto imprenditoriale. Il progetto, giunto alla conclusione della sua seconda edizione, si pone l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e l’eliminazione dei divari di genere che rappresentano delle condizioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, crescita economica di lungo periodo e di uno sviluppo sostenibile nella società.

Il percorso con capofila il Comune di Sassuolo, con la presenza dell’Assessore Sharon Ruggeri, vede il finanziamento della Regione Emilia-Romagna, e il cofinanziamento dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine. L’iniziativa vanta un ampio e solido partenariato che vede la partecipazione di CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti, CGIL, Cà Bella, 4 Hub, l’Associazione Donne e Giustizia e Stars&Cows e Nuova Cerform in qualità di partners tecnici.

Anche questo ultimo workshop si terrà in presenza presso la sede di Stars&Cows e Nuova Cerform in Via della Stazione 41 Fiorano Modenese (MO), per iscriversi è gradita la conferma all’indirizzo sferruzzi.m@cerform.it .

Maggiori dettagli in merito al progetto e ai corsi erogati sono disponibili al seguente link: https://www.donnelavoro.eu