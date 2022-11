Incendio di un appartamento questo pomeriggio in via Repubblica 52 a Cavriago. Interessato il locale cucina, andato completamente distrutto. Tre le squadre dei Vigili del fuoco intervenute da Reggio Emilia e Sant’Ilario e una autoscala. Non si segnalano feriti e i locali interessati dall’incendio non sono fruibili. Probabili cause accidentali.