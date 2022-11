Nell’ambito di una riorganizzazione dei servizi del Laboratorio Unico Metropolitano, Loiano potrà contare sulle medesime funzionalità garantite finora a pazienti ricoverati presso l’ospedale o in Pronto Soccorso nonché ad utenti esterni, che verranno però erogate attraverso l’utilizzo degli innovativi dispositivi diagnostici PoCT.

Le piattaforme diagnostiche PoCT, da tempo in uso in Azienda, sono state acquisite attraverso un importante investimento finalizzato proprio a garantire una migliore qualità dell’assistenza e ad ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura del paziente.

Prossimità del servizio, tempestività del referto e della decisione medica sono i punti di forza di questa riorganizzazione che può sempre e comunque contare su una qualità del dato diagnostico, controllato e validato da tecnici esperti del Laboratorio Unico Metropolitano. Ne è la prova l’utilizzo di tale tecnologia in setting assistenziali di Emergenza-Urgenza.

Questa riorganizzazione in essere è peraltro funzionale all’Azienda USL per continuare a garantire prestazioni di laboratorio presso sedi ospedaliere dove sono presenti laboratori che non raggiungerebbero il numero minimo richiesto dall’accreditamento regionale per il mantenimento dell’attività.