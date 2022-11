ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è nessun problema sulle autonomie, abbiamo condiviso la strada e il percorso sia sull’autonomia, sia sul presidenzialismo, che su Roma Capitale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, dopo un incontro con il premier Giorgia Meloni e altri ministri sull’autonomia.

L’incontro di ieri con le Regioni “è stato fatto proprio per evidenziare le loro esigenze e qualunque tipo di rischio verrà superato, verrà messo un paracadute per tutti e nessuno intende sfavorire qualcuno, vogliamo far crescere tutti”, ha sottolineato Calderoli, che riguardo alle perplessità manifestate da alcuni governatori del Sud ha aggiunto: “Quando ci sarà un testo che avrà il recepimento di tutte le loro richieste, quando non siano strumentali, credo che questi timori svaniranno”.

