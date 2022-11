Torna in Italia, dopo molti anni e in esclusiva nazionale, uno dei massimi cantautori brasiliani di sempre: Edu Lobo. Con lui, il Bologna Jazz Festival si colorerà delle vivide tinte della Musica Popolare Brasiliana. Per la sua esibizione di giovedì 24 novembre al Teatro Celebrazioni (ore 21:15) Lobo sarà accompagnato da un quartetto con Mauro Senise ai sassofoni, Cristóvão Bastos al pianoforte, Jorge Helder al contrabbasso e Jurim Moreira alla batteria.

Biglietti: Platea 36 euro; balconata 27 euro. I biglietti sono soggetti a diritto di prevendita.

Prevendite: sul sito www.vivaticket.it e su tutto il circuito VivaTicket – presso le biglietterie di EuropAuditorium, Teatro Duse, Teatro Celebrazioni