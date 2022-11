Nella serata di ieri, 21 novembre, la Squadra Volante della Questura di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 28 anni per i reati di evasione e rapina in concorso.

In particolare alle ore 19.00 circa, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso un esercizio commerciale in zona Tempio a seguito di segnalazione al numero 112 da parte di personale della vigilanza privata che aveva sorpreso due uomini oltrepassare le casse senza pagare il corrispettivo della merce occultata precedentemente all’interno di uno zaino. Uno dei due uomini, alla richiesta di restituire la merce rubata, aveva reagito impugnando e puntando un coltello in direzione del viso dell’addetto alla vigilanza, per poi darsi alla fuga.

Gli agenti, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, dopo aver battuto minuziosamente la zona alla ricerca dei due uomini, riuscivano ad individuare il 28enne in via Mazzoni. Bloccato immediatamente, l’uomo veniva riconosciuto dai poliziotti in quanto già ricercato per evasione dagli arresti domiciliari, avvenuta il giorno precedente.

A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti nella tasca dei pantaloni dell’uomo un paio di forbici e due coltelli, uno da cucina di lunghezza complessiva di 18 cm, l’altro a serramanico con lama di 7 cm. All’interno dello zaino in suo possesso è stata rinvenuta la refurtiva, consistente in generi alimentari e per la cura della persona, oltre ad un altro coltello da cucina.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.