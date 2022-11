Sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti residui in mattinata sulle aree costiere. Temperature minime in sensibile diminuzione, con valori intorno a 4/6 gradi nelle pianure interne e tra 7 e 9 gradi tra Romagna e fascia costiera. Massime con valori compresi tra 9 e 13 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso attenuazione dalle ore pomeridiane.

(Arpae)