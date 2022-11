Le più recenti novità sulle terapie dei tumori, con particolare attenzione alla ricerca traslazionale clinica, saranno oggetto del convegno annuale proposto dalla Struttura di Oncologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretta da Carmine Pinto.

Giunto alla settima edizione l’appuntamento Clinical needs e translational research in Oncology vedrà impegnati il 24 e 25 novembre prossimi oltre 20 relatori italiani e stranieri nella sede dell’Auditorium Malaguzzi di Reggio Emilia.

L’evoluzione dell’immunoterapia nella cura dei tumori e le possibilità che offre nelle fasi avanzate di malattia, l’impatto della profilazione molecolare nel trattamento delle neoplasie della mammella, del colon e della prostata, l’equità di accesso agli screening, ai farmaci e a corrette informazioni saranno alcune delle frontiere avanzate oggetto di analisi e confronto.

Nella prima giornata, alle ore 9:00, è previsto l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini che parlerà delle prospettive della Rete Oncologica dell’Emilia Romagna, una delle più avanzate in ambito italiano, tema sul quale interverranno tutti i direttori delle strutture oncologiche degli ospedali presenti in regione.

Il congresso sarà l’occasione per la consueta premiazione di professionisti e studi scientifici. A ricevere il riconoscimento saranno quest’anno: