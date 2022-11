“Diatriba d’amore contro un uomo seduto” è il reading, tratto dall’unico testo teatrale di Gabriel Garcia Marquez, in scena sabato 26 novembre allo Spazio Culturale Madonna del Corso di Maranello (ingresso gratuito, ore 20.45).

Una produzione del Centro Teatrale MaMiMò in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con Cecilia Di Donato, la voce di Luca Cattani e la regia Angela Ruozzi.

Graciela è una donna di umili origini che sposa un uomo benestante. Spinta da una forte volontà di riscatto, si dedica con strenuo impegno agli studi per ascendere socialmente al livello dell’amato. Sembra destinata alla felicità, almeno la felicità borghese fatta di benessere materiale e riconoscimenti sociali; eppure felice non è, e dopo molti anni di matrimonio trova finalmente il coraggio di reclamare il suo bisogno d’amore: davanti al marito indifferente, seduto in poltrona a leggere, o a fingere di leggere il giornale, si lascia andare a un lungo, intenso monologo in cui dà espressione al fallimento del suo sogno e sfoga la frustrazione per quel tempo passato tra finzione, ipocrisia e tradimenti.