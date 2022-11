Il Rotary Club sassolese ha deciso di supportare il progetto del Tennis in Carrozzina che lo Sporting Club di Sassuolo ha lanciato nei mesi scorsi.

La collaborazione è stata ufficializzata nelle scorse settimane dal presidente del Rotary Francesco Melandri durante una serata organizzata proprio presso lo Sporting insieme al Direttore Andrea Sarti, al maestro Alessio Bazzani e all’atleta Wainer Righi.

Lo sport gioca un ruolo fondamentale nell’abbattimento delle barriere psicologiche ed architettoniche e lo Sporting realizza la prima scuola di tennis per atleti in carrozzina nella nostra provincia. Il tennis è uno degli sport in sedia a rotelle in più rapida crescita al mondo, adatto a coloro che hanno una perdita permanente o sostanziale di funzionalità in una o entrambe le gambe. Gli atleti possono competere in singolo o doppio in partite al meglio dei tre set.

Il Rotary fornirà un contributo per i corsi della scuola tennis su sedia a rotelle, oltre alla donazione delle divise per gli atleti partecipanti.

Il Rotary sarà anche tra gli sponsor del Master Finale FIT-LAB, che si terrà dal 9 al 11 dicembre presso i campi dello Sporting, nel quale si sfideranno i migliori 8 giocatori e le migliori 4 giocatrici italiani di questa disciplina.