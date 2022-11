Sfiora i 13 milioni il progetto definitivo della cosiddetta “bretella” stradale di Fossoli, approvato dalla Giunta: redatto dalla società “Politecnica” di Modena, il progetto prevede il completamento della tangenziale Nord-Ovest nel tratto fra le vie Guastalla e S.P. 413 Romana Nord, una rotatoria tra le vie Guastalla e tangenziale “Losi”, e il collegamento ciclabile con la zona “Autotrasportatori”. La spesa di 12.940.000€ sarà così finanziata: 7 milioni da mutui “Cassa Depositi e Prestiti” in corso di perfezionamento; 5.860.000 risorse dell’Ente e 80mila da contributo ministeriale per spese di progettazione. Il bando per affidare i lavori uscirà nei primi mesi del 2023.

Commenta il Sindaco Alberto Bellelli: «Questo è un altro passo avanti verso la realizzazione della “bretella” che collegherà la zona artigianale di Fossoli con quella di Carpi: un’importante opera viabilistica che collegherà due aree produttive sarà di servizio per il nuovo ospedale. Con l’approvazione del progetto definitivo si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera, avviando così la procedura di acquisizione delle aree. Contestualmente si è delineato il cronoprogramma che vedrà l’apertura della gara di affidamento dei lavori entro l’estate del 2023. L’infrastruttura, non solo permetterà un collegamento diretto fra i distretti produttivi del territorio verso l’area nord, ma favorirà lo scaricamento dei flussi di traffico dalla tangenziale “Losi” migliorando sensibilmente la qualità dell’aria in ambito urbano, guardando a un ripensamento dello stesso asse come “green way” ai margini della città».