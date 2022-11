Nel romanzo “Notte fonda” (Rizzoli) Paolo Bonolis mette in scena, come in un dramma da camera, una riflessione intima e collettiva, lucida e provocatoria, sui temi che più lo interrogano: dalle illusioni della religione alle mistificazioni del potere, fino a toccare i timori per una società ipertecnologica che ha delegato agli algoritmi il controllo dei figli, esponendoli ai rischi di un presente senza memoria e un futuro senza libertà. Domenica 27 novembre alle 17.30 l’autore presenta il libro al BPER Banca Forum Monzani di Modena.

Il libro si apre con un uomo e una donna, marito e moglie, che escono da un “apericena” e si avviano a piedi verso casa. Era tanto che non passeggiavano insieme e l’occasione è quella di parlare a ruota libera. A lei fanno male le scarpe, ma lui le trova seducenti. Dalle minime cose si fa in fretta a passare ai massimi sistemi nel ping pong verbale. Il Cupolone, cioè la Chiesa, ci opprime o ci incanta? L’Onnipotente: chi è o cos’è? Quando arrivano a casa, il dialogo serrato non si interrompe e basta gettare lo sguardo nella stanza del figlio, al momento in gita scolastica, per veder sorgere delle preoccupazioni, tra un poster di Sferaebbasta e un paio di sneakers dal prezzo astronomico: perché vuole lasciare l’istituto cattolico? Perché se ne sta sempre solo? Da lì, marito e moglie tornano su loro stessi e sulle reciproche gelosie: chi è Mizuko e chi è Rocco, il bagnino che lei ha ripescato su Facebook? Lo scambio di battute lascia senza fiato e intanto i due mangiano, bevono, fanno l’amore. E riprendono a parlare di tutto, dei danni della tecnologia e di scorpacciate di sushi. Per tutta la notte. Fino al mattino.

Paolo Bonolis è nato a Roma nel 1961. Negli ultimi quarant’anni ha condotto sia per Rai sia per Mediaset importanti trasmissioni ed è stato ideatore, autore e anima di programmi innovativi di straordinario successo che hanno segnato la storia dell’intrattenimento in tv. Per Rizzoli ha pubblicato il bestseller Perché parlavo da solo (2019).

