Un marchio europeo che certifica l’eccellenza della Governance: è quanto può vantare il Comune di Vignola dopo aver percorso e superato tutte le tappe previste dal programma EloGe (European Label of Governance Excellence) del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, che riunisce 46 Paesi democratici europei con la missione di promuovere la democrazia e di proteggere i diritti umani e lo stato di diritto in Europa. La cerimonia di premiazione si è tenuta, nella mattinata di giovedì 1° dicembre, presso il Palazzo sede della Regione Veneto, a Venezia. A ritirare la certificazione EloGe la sindaca di Vignola Emilia Muratori. Su 100 Comuni che hanno partecipato, 39 sono stati quelli premiati.

ELoGE è un programma che premia le Amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di buona governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale: la partecipazione civica, la rappresentanza e il corretto svolgimento delle elezioni; la ricettività; l’efficienza e l’efficacia; l’apertura e la trasparenza; lo stato di diritto; il comportamento etico; la competenza e la capacità; l’innovazione e l’apertura al cambiamento; la sostenibilità e la visione a lungo termine; la solidità nella gestione finanziaria; i diritti umani, la diversità culturale e la coesione sociale; la responsabilità.

Nei mesi scorsi, in stretta collaborazione con ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e con AICCRE, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, il Comune di Vignola, attraverso un lavoro sinergico che ha coinvolto i referenti dei diversi uffici, ha compiuto un esercizio di autovalutazione e ha raccolto dati (attraverso questionari) tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i cittadini. I risultati emersi dall’applicazione di questi strumenti sono stati esaminati dalla “Piattaforma Nazionale di valutazione” (cioè da un comitato di valutazione di esperti incaricati da AICCRE) che aveva il compito di decidere, sulla base dei risultati raggiunti, quali Comuni avessero conseguito i traguardi previsti. In novembre è giunta da AICCRE la comunicazione che la Commissione Nazionale del programma EloGE Italia aveva deliberato l’attribuzione al Comune di Vignola del marchio europeo di Eccellenza della Governance.

“Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che il Consiglio d’Europa abbia deciso di inserire Vignola nell’elenco europeo dei Comuni Virtuosi – ha commentato con soddisfazione la sindaca Emilia Muratori – L’autovalutazione è stato uno sforzo corale di tutti gli uffici. Desidero ringraziare i cittadini, i dipendenti comunali e gli amministratori che hanno compilato i questionari, partecipando così al procedimento, e l’assessore Mauro Smeraldi ed Elisa Quartieri dell’Ufficio Democrazia e Partecipazione che hanno lavorato al raggiungimento di questo importante traguardo. Questo premio ci responsabilizza a lavorare sempre di più e meglio per la nostra comunità”.