Martedì 6 dicembre, dalle ore 20:30 nella sala corsi dell’AVF in via Cameazzo 6, il PD di Fiorano, insieme al sindaco Francesco Tosi e alla neo senatrice PD Enza Rando, si confrontano sulle possibili risposte progressiste da dare alle complesse crisi socio-ambientali di oggi.

Dal contesto nazionale a quello locale:

Che cos’è il PIF24 Fiorano?

È un percorso di formazione politica aperto a tutti, strutturato su più incontri tematici periodici. Allo stesso tempo, è un percorso di costruzione del programma elettorale per Fiorano, in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Perché iniziare nel 2022?

Perché crediamo abbia senso e sia molto utile partire per tempo, in una grande iniziativa di coinvolgimento della cittadinanza, per creare percorsi di ascolto e partecipazione.

Per tutta la durata del percorso, che si svilupperà nei prossimi mesi fino all’appuntamento elettorale del 2024, il Questionario PIF: uno strumento per raccogliere idee, critiche e proposte concrete da parte di tutta la cittadinanza. Questo il link: https://forms.gle/qmF6DMvyToEyBkRn8

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Circolo PD di Fiorano.