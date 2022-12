Ultimo impegno stagionale per la squadra di A1 maschile dello Sporting Club Sassuolo che domenica prossima ospiterà la formazione ligure del TC Genova per la gara di ritorno del tabellone di play-out.

Forte della schiacciante sconfitta inflitta ai genovesi nella gara di andata terminata 5 a 1, i sassolesi posso dirsi ad un passo dalla riconferma per il 2023 nella massima serie tennistica nazionale a squadre avendo a disposizione più combinazioni di risultati possibili.

La formazione che scenderà in campo, agli ordini dei due capitani Simone Gentili e Francesco De Laurentiis, sarà quella super collaudata con Daniel Masur, Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli, Giulio Mazzoli e Mattia Ricci.

Gli incontri avranno inizio alle ore 10 nei campi indoor di Via Vandelli con ingresso libero. Gli appassionati che non potessero recarsi presso lo Sporting Club Sassuolo per seguire dal vivo gli incontri potranno utilizzare l’apposita sezione live-score sul sito della Federtennis per avere l’aggiornamento in tempo reale sull’andamento delle partite.