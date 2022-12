E’ iniziato ufficialmente il countdown per il via ad un cantiere da 2,6 milioni di euro – finanziati da tempo grazie a risorse dello Stato – per la ristrutturazione del monumento simbolo di Scandiano, la Rocca dei Boiardo, che diventerà Museo della città.

La giunta comunale di Scandiano, nella seduta di ieri, venerdì 2 dicembre, ha deliberato la chiusura al pubblico della Rocca.

“È un momento importante, l’inizio di una pagina nuova per la nostra Rocca – ha commentato il sindaco Matteo Nasciuti – che abbiamo fortemente voluto nonostante i tanti passaggi che ne hanno rallentato l’iter. La Rocca , attraverso questo intervento, avrà nuova vita e ne verrà valorizzata la vocazione museale. E’ un patrimonio a cui teniamo moltissimo e con sacrificio dovremo abituarci a vederla chiusa per il tempo necessario al ripristino, un sacrificio che faremo volentieri per vederla ancora più bella e fruibile per tutti”.

Con l’anno nuovo il cantiere, ufficialmente avviato contestualmente alla chiusura al pubblico della Rocca, entrerà nel vivo.

Due gli stralci, che per opportunità e necessità sono stati affidati in un’unica gara. Il primo riguarda restauri, consolidamenti, opere strutturali e impiantistiche concernenti il recupero dell’atrio di ingresso allo scalone d’onore (futura reception/biglietteria), la “chiostrina” con ascensore che collegherà tutti i livelli della rocca (sotterranei, terreno, piano nobile e sottotetto) e i servizi igienici al piano terra. Al piano nobile della Rocca inoltre, sempre per quanto riguarda il primo stralcio, è previsto il completamento dei lavori di restauro e il recupero degli ambienti ubicati intorno alla corte vecchia e di quelli del fronte sud.

Nel secondo stralcio invece sarà ricompresa l’esecuzione di lavori (restauri, opere edili, opere strutturali e impiantistiche) inerenti il recupero delle sale contigue al piano nobile poste nell’ala ovest della rocca, nonché la realizzazione della nuova scala interna che collegherà i vari livelli dal lato nord. Dalla parte opposta ed est saranno interessati alcuni locali di servizio e la loggia verso il giardino.

Una volta completati i lavori partirà la fase di allestimento museale.

“Difficile dire ora quali saranno i tempi di completamento dell’opera – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni –, quello che sappiamo è che serviranno anni perché si tratterà di un lavoro lungo e delicato che però ci restituirà una nuova Rocca”.