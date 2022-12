Una giornata per dimostrare che niente è impossibile per i ragazzi della Nazionale Italiana di Calcio a sette per atleti con cerebrolesione.

La programmazione della giornata ha subito una leggera variazione rispetto agli appuntamenti previsti.

Dalle ore 10:00 i ragazzi hanno preso parte all’ultimo raduno tecnico di quest’anno svoltosi a Corlo di Formigine presso il Campo da Calcio di via Battezzate.

Nel pomeriggio, poi, la Nazionale, ha proseguito gli allenamenti dalle ore 16:30 presso il Campo da Calcio di via Don Giberti a Colombaro.

I due campi hanno ospitato i quattordici giocatori convocati dal CT Simone Pajaro che si è avvalso dei collaboratori Filippo Mattiuzzo, Andrea Fiorin e Federico Bee per quanto riguarda la preparazione tecnica.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria su info@fuoricampo11.it.