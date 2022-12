Fiorano Modenese si prepara al Natale con numerose iniziative per grandi e piccoli che riempiranno le piazze di Fiorano e Spezzano di luci, colori e sapori.

Ci saranno anche due importanti momenti istituzionali: domenica 11 dicembre l’inaugurazione del nuovo centro di Fiorano e domenica 18 dicembre la presentazione dell’ormai tradizionale libro natalizio ‘Mi ritorna in mente’, giunto al nono volume. Nell’occasione sarà ricordato l’ex sindaco Roberto Giovani scomparso a fine 2021.

“Le celebrazioni natalizie coincidono quest’anno con un ulteriore avvenimento importante per tutta la comunità fioranese, – sottolinea l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi, perché l’11 dicembre è anche la domenica scelta per inaugurare il nuovo centro cittadino. Non è una coincidenza fortuita, bensì il segnale di progetti che prendono forma connotandosi nei dettagli, tesi a sottolineare l’importanza dello stare insieme, del rispetto per l’ambiente e della maggiore fruibilità degli spazi. Anche la scelta delle attrazioni e dei festeggiamenti, solo apparentemente in tono minore, è stata guidata dallo stesso spirito: non è il fragore né il luccichio sfarzoso il tratto distintivo del Natale, ma il piacere di incontrarsi, ricordare come era Fiorano un tempo, vivere il paese nel suo presente rinnovato progettando novità di rilievo per il futuro.”

Il periodo natalizio entra nel vivo mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.45, con il Concerto di Natale presso il Centro culturale di Via Vittorio Veneto. Giorgio Casciarri (tenore), Sara Cervasio (soprano), Gen Llukaci (violino), Stefano Seghedoni (pianoforte) suoneranno e canteranno le opere di Giacomo Puccini.

Si prosegue giovedì 8 dicembre con l’accensione delle luminarie, che osserveranno orari ridotti contro il caro energia e il mercato straordinario in piazza Salvo d’Acquisto, dalle 8 alle 13, per lo shopping natalizio. La piazza sarà chiusa con divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6.00 alle ore 17.00, per lo svolgimento del mercato e la successiva pulizia. Alle ore 11.00 presso il Circolo Nuraghe presentazione del libro “Scritti e poesie di Augusto Amici. Il maestro di Fiorano”, a cura di Alberto Venturi.

L’8 dicembre apre anche il Museo del presepe etnico di Spezzano (via Pio Donati, 26), dove sarà possibile vedere 800 bellissimi presepi provenienti da tutto il mondo. Il museo, gestito dall’associazione ‘Ferruccio Giuliani – Il sogno del presepe’ sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, le domeniche di dicembre, la Vigilia, il 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio 2023.

Nel fine settimana appuntamento con i mercatini natalizi dell’arte e dell’ingegno, gli stand gastronomici e del volontariato che offriranno occasioni per i regali, le divertenti animazioni per i bambini. Sabato 10 dicembre in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano dalle ore 10 alle ore 17, a cura dell’associazione Fiera di san Rocco, con Babbo Natale; domenica 11 dicembre in piazza Ciro Menotti a Fiorano dalle ore 9.00 alle 18, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Sabato 10 dicembre, alle ore 17.00, presso Villa Cuoghi il Circolo Nuraghe organizza la tradizionale ‘Giornata della poesia’ con i poeti Luca Medelina, Renato Borghi,

Domenica 11 dicembre alle ore 10.30 è in programma l’inaugurazione del nuovo Centro di Fiorano riqualificato e reso più bello e funzionale: ritrovo in via Vittorio Veneto, angolo via Gramsci e taglio del nastro in piazza Ciro Menotti. A seguire esibizione della banda Flos Frugi di Fiorano e delle atlete dell’associazione ADS Sassuolo Skating, di pattinaggio a rotelle. Nel pomeriggio, alle 15.00, sempre in piazza, concerto di Flacoleo y su Banda a cura dell’associazione Dimondi Clown. Alle ore 16.00 inaugurazione della mostra di pittura ‘E’ Natale’, presso la Casa delle Arti Villa Guastalla, a cura dell’associazione Arte e Cultura, visitabile fino al 6 gennaio 2023. Alle 17.00, infine, presso Villa Cuoghi la presentazione del libro ‘La figlia di Dio’ di Claudio Lacava, a cura dell’associazione Amici della musica Nino Rota.

Al BLA due appuntamenti per i più piccoli: sabato 10 dicembre, in ludoteca, alle 10.30 laboratorio creativo ‘Aspettando il Natale’ per bambini da 4 a 5 anni, prenotazione obbligatoria; domenica 11 dicembre alle ore 16.30 narrazione ‘Giacomino sulle tracce di Babbo Natale’ a cura di Zaro Teatro per bambini da 3 a 8 anni, prenotazione richiesta in biblioteca.

Giovedì 15 dicembre, in ludoteca, serata di giochi da tavolo ‘Nati per giocare, per ragazzi e adulti over 16 anni, a cura di Balena Ludens.

Venerdì 16 dicembre, alle 17 al BLA, lettura natalizia per bambini dai 4 ai 7 anni, ingresso libero. Alle 21, al teatro Astoria, spettacolo teatrale ‘Un’altra ora’, a cura dell’associazione Quinta Parete. Ingresso 5 euro.

Nell’ultimo fine settimana prima del Natale, tornano i mercatini natalizi dell’arte e dell’ingegno, gli stand gastronomici (gnocco fritto, vin brulè e panettone), le animazioni per bambini e la solidarietà. Sabato 17 dicembre in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano dalle ore 10 alle ore 17, a cura dell’associazione Fiera di san Rocco, con sfida calciatori Freestyle; domenica 18 dicembre in piazza Ciro Menotti a Fiorano dalle ore 9.00 alle 18, in collaborazione con le associazioni del territorio.

In occasione dei mercatini a Spezzano è prevista la chiusura totale al traffico, con divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli dei residenti, in via Statale, tra la rotatorie con via Sette Fratelli Cervi, via Matteotti, via A. Cervi e via Nirano I tronco, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

Domenica 18 dicembre alle ore 11.00, presso il teatro Astoria, presentazione del nono volume del libro tanto gradito ai fioranesi ‘Mi ritorna in mente’. Sul palco Luigi Giuliani racconterà le memorie del territorio di Fiorano Modenese. La presentazione del volume sarà preceduta da un momento dedicato al ricordo dell’ex sindaco Roberto Giovani, in dialogo con il sindaco Francesco Tosi.

Nel pomeriggio, alle 15.00, ‘Natale Free-power’, giochi in piazza per bambini e ragazzi, a cura del Gruppo Babele della parrocchia di Fiorano.

Giovedì 22 dicembre al teatro Astoria, alle ore 20.30, spettacolo ‘Auguri di buon Natale, in punta di piedi’, a cura di scuola Dancing Time di G.S. Libertas.

Lunedì 26 dicembre, alle ore 17.30 al teatro Astoria, spettacolo teatrale per famiglie ‘Noilandia’, a cura dell’associazione L’Abracadam.

Il periodo delle feste si chiude a Fiorano Modenese con il ‘Gran Galà di fine anno’ al teatro Astoria, mercoledì 28 dicembre, alle ore 20.30, con il Coro Nonsologospel, diretto da Sandra Gigli. Sarà questo l’ultimo spettacolo al teatro Astoria, perché con l’inizio del nuovo anno partirà un intervento di riqualificazione che lo restituirà più funzionale ai cittadini fioranesi a fine giugno 2023.

Il programma completo è disponibile sul sito www.fioranoturismo.it. In caso di maltempo potrà subire variazioni.