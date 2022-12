Il Sassuolo Calcio sceglie ancora una volta di essere vicino al proprio territorio: per questo Natale si è reso promotore, in collaborazione con l’Ospedale di Sassuolo e nello specifico con il reparto di Ginecologia e Ostetricia, di una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un dispositivo per l’isteroscopia . Facendo seguito ad analoga iniziativa del 2019, in occasione della quale il Club aveva donato uno strumento al reparto di Pediatria del nosocomio cittadino, la Società ha pensato di proseguire la propria vicinanza alla cura del mondo femminile.

In occasione di un incontro tenutosi questa mattina presso il reparto di ginecologia dell’Ospedale cittadino, alla presenza del Direttore Organizzativo Andrea Fabris, del Responsabile dell’Area Femminile, Alessandro Terzi e delle calciatrici Isabella Kresche ed Isotta Nocchi, il Sassuolo ha comunicato al Direttore Sanitario Stefano Reggiani, presenti medici del reparto, la decisione di destinare tutte le somme solitamente dedicate ai regali natalizi e l’intero incasso della partita Sassuolo-Milan di Serie A Femminile, in programma sabato 10 dicembre alle 14.30 allo Stadio Ricci, per l’acquisto di un isteroscopio, con una donazione così come ipotizzata dal personale medico e dalla direzione sanitaria dell’Ospedale di Sassuolo. Altre iniziative legate alla raccolta fondi, finalizzata alla donazione, sono allo studio del Club.

L’isteroscopia è una procedura ginecologica di endoscopia che permette di osservare l’interno dell’utero per diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche come malformazioni, polipi, fibromi, iperplasie e lesioni tumorali. Il servizio, eseguito in regima ambulatoriale, testimonia il brillante lavoro portato avanti dalla nostra azienda ospedaliera in ambito di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Un impegno sottolineato anche dall’Osservatorio Nazionale Salute Donna con il riconoscimento dei “3 bollini rosa” all’Ospedale cittadino.

Invitiamo tutti gli sportivi neroverdi a contribuire all’iniziativa acquistando il proprio biglietto per l’ultima partita di Serie A Femminile prima della sosta e sostenere le ragazze (i biglietti).