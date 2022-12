Poco dopo le 21 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via 1 Maggio a San Felice sul Panaro in località San Biagio per un’auto uscita di strada e finita nel fossato adiacente la carreggiata.

Una persona è stata estratta dall’abitacolo. Oltre ai Vigili del fuoco sul posto anche i sanitari del 118 e per i rilievi i Carabinieri.