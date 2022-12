Il 13, il 15 e il 20 dicembre la biblioteca Pablo Neruda organizzerà tre iniziative natalizie.

La prima si svolgerà martedì 13 dicembre, alle ore 16.30, in sala civica. “Imparando con Gigetta. La storia dell’Apetta Betta” è il titolo del teatrino realizzato dall’associazione “Amici di Davide ODV” per bambine e bambini da 5 a 8 anni. A seguire si svolgerà un piccolo laboratorio. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it, oppure telefonando al numero 0522.590262.

Giovedì 15 dicembre, alle ore 16.30 e alle ore 17.30, in biblioteca, “Storie all’ora della merenda… speciale Natale!” con letture ad alta voce a cura delle lettrici volontarie di Nati per Leggere, per bambine e bambini da 3 a 6 anni. La prenotazione è obbligatoria in uno dei due turni: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590262.

Infine, nell’ambito del progetto regionale di Social Housing, partecipato insieme a Comune di Albinea e Andria Cooperativa di Abitanti, Cooperativa Accento, in collaborazione con la Biblioteca, propone per il mese di dicembre un laboratorio gratuito rivolti ai bambini e alle bambine di Albinea.

Martedì 20 dicembre, alle ore 16.30, in Sala Civica, i bambini potranno incontrare l’autrice Valeria Pisi che proporrà loro una lettura animata dal suo albo “Lo scarpone di Babbo Natale”, a seguire un laboratorio creativo di costruzione a tema natalizio. Questa iniziativa è rivolta a bambini e bambine da 4 a 7 anni.

La prenotazione è obbligatoria, attraverso il QR code che si trova sul volantino. Per info: housingalbinea@coopaccento.it