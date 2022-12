Va in scena il 14 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena Lo Schiaccianoci, uno fra i più amati titoli natalizi. Lo spettacolo presenta una nuova coreografia firmata da Fredy Franzutti per il Balletto del Sud, sulla musica originale di Petr Il’ič Čajkovskij, tratta dal racconto omonimo Lo Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann.

In scena figure, giochi d’ombra e scenografie ricche di rimandi ai film di Timothy Walter Burton, detto Tim, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense, molto amato per le suggestioni fantastiche e le atmosfere originali dei suoi lavori. “Per me Tim Burton è l’Hoffmann di questo secolo – dichiara Franzutti – . Entrambi, a secoli di distanza, hanno avuto la stessa intuizione: i film di Burton escono nel periodo di Natale, sono per famiglie ma hanno dei soggetti noir. Il regista usa non tanto l’horror ma l’atmosfera gotica per attrarre anche il pubblico più giovane. Esattamente come faceva Hoffmann, che cercava di affascinare i suoi lettori con tratti noir. Da qui – precisa il coreografo – e nata l’idea di trattare Schiaccianoci come un film di Burton, autore che ho seguito nel tempo.” La coreografia originale debuttò al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo il 18 dicembre 1892, firmata da Marius Petipa, uno dei padri del balletto nell’Ottocento, e dal suo assistente Lev Ivanov.

Il Balletto del Sud è il più importante organismo di produzione di danza del sud Italia. La compagnia, diretta dal 1995 da Fredy Franzutti, ha un organico stabile di 28 elementi provenienti da tutto il mondo in grado di alternarsi nei ruoli principali. Ha un repertorio vario di 45 opere che spaziano dai progetti di ricostruzione filologica alle rivisitazioni creative dei classici, alle produzioni create da Franzutti nel suo personale linguaggio coreografico. Le molteplici tournée, in Italia e all’estero, annoverano importanti teatri e festival per un totale di circa 100 spettacoli ogni anno.

Biglietti, da 9 a 25€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.