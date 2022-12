Domenica 11 dicembre, alle ore 16.00 in Sala Consigliare, nell’ambito del progetto ‘Grazie cittadini!’, Nello Leonardi, Sara El Moustafi, Mattia Simonini ed Elena Macchioni riceveranno le pergamene di ringraziamento ‘Costruiamo Gentilezza’ dal sindaco, Giuseppe Daviddi, e dalla consigliera delegata al progetto, Solange Baraldi, per essersi distinti, in questi mesi di fine anno, in atti di generosità e gentilezza a favore della comunità di Casalgrande.

Nello Leonardi, ex dipendente comunale in pensione, si è messo a disposizione della comunità, accompagnando i percettori di Reddito di cittadinanza nei progetti PUC, Sara El Mostafi e Mattia Simoni, hanno donato a chi ne aveva bisogno dei panini, realizzati con la pasta rimasta dalla loro pizzeria, un gesto generoso e contro lo spreco alimentare; Elena Macchioni, studentessa quattordicenne, ha pensato e realizzato un colorato disegno sul muro a lato dell’ingresso della biblioteca cittadina, che rappresenta la libertà e i sogni che possono nascere grazie all’esperienza della lettura, con il supporto degli educatori del Centro Giovani di Casalgrande e alcuni ragazzi.

Ognuno di loro ha deciso volontariamente e di propria iniziativa di mettere in atti queste azioni gratuite di ‘gentilezza’ verso a comunità di Casalgrande.

Subito dopo, sempre in Sala Consigliare, il Sindaco e l’assessore allo Sport, Valeria Amarossi, con il consigliere delegato Fabrizio Panini, premieranno due sportivi che quest’anno hanno trionfato in competizioni sportive: Andrea Zollo, medaglia d’oro di bowling agli ultimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino e la giovanissima Ilenia Guido, atleta della Virtus Casalgrande, oro e bronzo ai Campionati Mondiali di karate a Caorle e campionessa italiana nel kata e nel kumite.

L’Amministrazione vuole in questo modo ringraziare chi si impegna a favore di Casalgrande e anche chi con il proprio talento dà lustro alla comunità, augurandosi che altri seguano l’esempio virtuoso e possano dedicare il proprio tempo alla cura della città e dei suoi abitanti, con piccoli gesti di gentilezza.