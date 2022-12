La 26esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore si regala il nuovo record maschile della competizione grazie al ruandese John Hakizimana (GS Il Fiorino), che battezza il nuovo percorso ritoccato vincendo la gara in 2h12’26, e mandando così in archivio il 2h12’19 del marocchino Lahcen Mokraji, che resisteva dal 2011. Hakizimana, in testa dall’inizio e accompagnato fino a metà gara dal pacemaker di lusso Alessandro Giacobazzi (Aeronautica, campione italiano in carica), ha preceduto il franco-marocchino Alaa Hriuoed, campione francese in carica, e il primo italiano, Michele Palamini (Alpinistico Vertovese), soddisfatto ma non troppo per un nuovo personale solo sfiorato.

Se la gara maschile si è confermata ancora una volta territorio di conquista straniero, la gara femminile per la 19esima volta su 26 edizioni ha parlato italiano, grazie alla vittoria di Ilaria Bergaglio (Atl. Novese, 2h52’18, nuovo personale).

Freddo (un grado) ma non pioggia – nonostante le nefaste previsioni dei giorni scorsi – alla partenza delle ore 9 (la pioggia inizierà a cadere dopo l’arrivo dei top runner maschili). 1400 i maratoneti sulla linea di partenza di Piazza della Vittoria, più i 250 della non competitiva “10 miglia a Reggio Emilia”, prima edizione a tema supereroi, per chi ha voluto correrla in maschera (al termine premiati i migliori “supereroi”). Dopo l’Inno di Mameli eseguito dalla fanfara dei Bersaglieri di Scandiano lo start con sparo affidato all’assessore allo sport del Comune di Reggio Emilia, Raffaella Curioni. Animazione e musica di Radio Bruno, gara raccontata al pubblico dagli speaker Roberto Brighenti e Michele Marescalchi.

A completare il trittico di gare organizzate dalla Tricolore Sport Marathon la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4 km scattata alle 10 dal PalaBigi, con 600 iscritti e ricavato destinato alle 12 onlus del territorio aderenti: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Apro, Admo, Aima, Gast, Avis, Unicef, Grade, Acmt, FunRun.

Per tutte e tre le manifestazioni arrivo in Piazza della Vittoria.

MARATONA, I PODI

Uomini: 1 John Hakizimana (Ruanda) 2h12’26, 2 Alaa Hriuoed (Francia) 2h16’17, 3 Michele Palamini (Alpinistico Vertovese) 2h17’13.

Donne: 1 Ilaria Bergaglio (Atl. Novese) 2h52’18, 2 Federica Cicognani (Atl. Imola) 2h54’29, 3 Karion Freitag (Austria) 2h54’38.