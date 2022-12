Dopo i concerti in tutta Europa, il cantautore italo-inglese Jack Savoretti torna live in Italia e farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 13 dicembre (ore 21:00).

Jack Savoretti presenterà sul palco i brani dell’ultimo album “Europiana” che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie a un sound vintage e allo stesso tempo moderno. “Europiana” è il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e maturità ma anche curiosità e voglia di sperimentare. L’artista ripercorre infatti le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati ma reinterpretandole in chiave moderna e personale.

Biglietti da 34,50 € a € 57,50. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti di vendita Vivaticket e Ticketone. La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche al mattino, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (Piazza Costituzione 5/F, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).