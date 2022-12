Dopo il successo e la grande carica estiva di Live Outdoor 2022, Noemi è pronta per tornare dal vivo nei più prestigiosi teatri italiani con il suo nuovo tour Live 2022 che farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 13 dicembre alle 21:00.

Sempre attenta a sonorità particolari e ricercate, l’artista riarrangerà i suoi brani per gli spazi intimi del teatro accompagnata da sei musicisti che, insieme alla dolcezza del suo pianoforte, creeranno un suggestivo tappeto sonoro alla sua straordinaria voce. Così, per l’occasione, con lei sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello, Alessandro “Duccio” Luccioli alla batteria, Gabriele Greco al basso, Gianluca Massetti alle tastiere, Marco Rosafio alle chitarre e Simona Farris ai cori. In scaletta Noemi ripercorrerà i suoi dieci anni ci carriera, in maniera inedita, dai suoi brani più amati alle ultime hit.

Biglietti da 35,00 € a 55,00 €. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).