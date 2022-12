Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade, viste le basse temperature, nella serata di oggi i mezzi spargisale del Comune di Modena effettuano un intervento di salatura sulla viabilità principale cittadina, concentrandosi, in particolare, su cavalcavia, ponti e sottopassaggi.

A effettuare gli interventi di salatura saranno i veicoli della flotta di 25 mezzi spargisale coinvolti nel Piano neve 2022-2023 del Comune di Modena, attivo dal 15 novembre. Come lo scorso anno, il servizio di sgombero neve sul territorio comunale è effettuato dal raggruppamento temporaneo di imprese Modena strade e servizi scarl cui sono stati affidati i lavori e i servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale per il biennio settembre 2021-agosto 2023. Il raggruppamento coordina le attività sotto il monitoraggio dell’Amministrazione comunale in linea con quanto definito appunto nel Piano neve, il disciplinare che regolamenta l’esecuzione delle azioni tecniche, gestionali e amministrative volte a garantire la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità della rete infrastrutturale stradale del comune. Già dallo scorso anno, inoltre, Anas, a occuparsi del servizio di salatura e pulizia della tangenziale, pur in coordinamento con il Comune, è Anas, cui nel 2021 sono stati trasferiti anche i tratti dell’anello di proprietà comunale e che ha la responsabilità di tutta l’infrastruttura. Il coordinamento tra gli enti prevede, comunque, che il Comune continui a seguire direttamente gli svincoli di competenza.

Nella serata di ieri, domenica 11 dicembre, in via precauzionale, era stata effettuata la salatura dell’anello del parco Novi Sad per permettere lo svolgimento in sicurezza del mercato del lunedì, oltre che del cavalcavia Cialdini.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito https://www.comune.modena.it/argomenti/piano-neve. È possibile iscriversi anche al servizio di messaggistica basato sulla “app” Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio. Le informazioni per iscriversi al canale sono pubblicate sul sito dell’ente, all’indirizzo https://www.comune.modena.it/argomenti/telegram.

La Polizia locale raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade: in questi giorni, appunto, a causa delle temperature è elevato il rischio di gelate notturne e, di conseguenza, della presenza di ghiaccio sull’asfalto al mattino. Si ricorda, infine, che in questo periodo si può circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo anche se non nevica.