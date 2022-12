Dodici docenti italiani innovano la Scuola. Tra questi anche Adele Leccia, insegnante dell’Istituto Professionale Statale “Cattaneo-Deledda” di Modena. A selezionare il ristretto gruppo è la Virtual Innovator Academy 2022 di Google, programma Innovator certificato di Google for Education che riconosce e supporta i migliori insegnanti sostenitori di un uso efficace della tecnologia e promotori dell’innovazione nelle classi, nelle scuole e nelle comunità locali.

I dodici docenti italiani nella squadra Google si aggiungono agli altri tre certificati nel 2020, per un totale di 15 docenti che, con i loro progetti, contribuiranno all’innovazione metodologico-didattica della scuola italiana.

Erano 45 i partecipanti dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) che hanno presentato il pitch conclusivo quale descrizione del loro prototipo, realizzato secondo la metodologia del design thinking.

I nuovi Innovator hanno ora un anno di tempo per dare vita ai loro prototipi, usufruendo del supporto tecnico di Google (applicazioni, portali web, ecc.). Una volta realizzati, i progetti saranno applicati nelle scuole dei docenti e diffusi a livello nazionale, per favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo delle tecnologie in classe.

Una bella soddisfazione e una sfida coinvolgente per Adele Leccia (Modena), Francesca Mazzoni (Mirandola – Modena), Angelo Gigliotti (Viterbo), Marilena Ferraro (Aprilia – Latina), Ester Vazzoler (Appiano Gentile – Como), Arianna Pisapia (Cava dei Tirreni – Salerno), Francesco Piccolo (Caserta), Lorenzo Redaelli (Napoli), Paola Paolino (Albenga – Savona) Debora Ruocco (Toirano – Savona), Massimiliano Catucci (Taranto), Gabriella Righetti (Alessandria) e le due coach, Filomena Pizzulli e Sabina Moscatelli.

Ad Adele Leccia vanno le congratulazioni dello staff di dirigenza, dei colleghi e di tutto il personale dell’Istituto “Cattaneo-Deledda”, che grazie al suo impegno si proietta concretamente verso il futuro.