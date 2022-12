Venerdì 16 e sabato 17 dicembre (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena L’estinzione della razza umana, una produzione del Teatro Stabile di Torino scritta e diretta da Emanuele Aldrovandi, con Giusto Cucchiarini, Eleonora Giovanardi, Luca Mammoli, Silvia Valsesia, Riccardo Vicardi.

Lo spettacolo è una “tragedia comica” che, a partire da un interno condominiale e da una pandemia che trasforma le persone in tacchini, giunge a ricomprendere altre ansie contemporanee – l’avere figli, la salute del pianeta, la falsità nei rapporti umani, la manipolazione dei media… – in una spirale di aggressività costruita su un perfetto meccanismo cinicamente comico. Una ‘commedia filosofica’ (tratto caratteristico dell’autore) in cui l’egoismo dei personaggi li chiude in una solitudine senza risposte di fronte alle domande che sorgono dallo sguardo sul mondo, visto come un mistero doloroso. In un mondo incastrato dentro ritmi frenetici e disumani, che sottraggono tempo al pensiero e all’introspezione, l’arrivo del virus blocca e distorce ogni cosa. Così, le due coppie protagoniste della storia, persone comuni, portatrici ognuna di una diversa posizione filosofica sulla vita, si ritrovano nell’androne di un palazzo assalite da domande, frustrazioni e paure. “L’estinzione della razza umana” è una sorta di esorcismo – catartico e liberatorio – che ci aiuta a metabolizzare il nostro presente con ironia, lucidità e un pizzico di grottesco surrealismo, utilizzando un linguaggio tragicomico, con dialoghi affilati e serrati.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 23 – 21 – 16

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

