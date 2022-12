Favorire l’avvicinamento degli enti locali al “sistema Europa”, al fine di promuovere una cultura e una cittadinanza europea attiva a livello locale e porre in relazione le esigenze dei territori con le strategie europee, costituendo uno spazio di coordinamento che fornisca informazione, formazione e orientamento agli enti aderenti sulle politiche e sulle opportunità di finanziamento dell’Unione europea.

E’ l’obiettivo dello schema di convenzione “Modenapuntoeu” approvato dal consiglio provinciale di Modena nella seduta di lunedì 12 dicembre, nell’ambito del progetto “Province & Comuni”, promosso da Upi Emilia-Romagna, finalizzato a una migliore gestione dei fondi europei, attraverso la definizione di modelli di governance che rispondano a una strategia territoriale e contribuiscano a offrire standard unitari nell’erogazione di servizi presso le singole realtà locali, aumentando la capacità dei territori di accesso a tali finanziamenti.

Come illustrato dal presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei «con questo schema di convenzione si intende offrire supporto diretto ai Comuni del territorio e alle Unioni, in stretta sinergia con il Comune di Modena, che annovera una consolidata esperienza nel sostegno agli enti locali per l’accesso alle risorse europee, attraverso il proprio Centro Europe Direct, eccellenza nazionale riconosciuta a livello europeo ed allo sportello Europa del Comune di Formigine, con una esperienza già collaudata in materia. Il recente viaggio a Bruxelles – conclude Tomei – con la delegazione di Upi Emilia-Romagna ci ha convinti della necessità di attivare una rete di supporto ai Comuni, troppo spesso distanti dalle opportunità che l’Europa offre in termini di risorse e progetti».

Modenapuntoeu offrirà agli enti aderenti informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento offerte dall’UE e sulla programmazione europea, percorsi di formazione sui fondi europei, sulla progettazione europea e sulla gestione degli interventi finanziati, la promozione di azioni coordinate da sviluppare in vista dell’accesso alle opportunità europee e la promozione di attività sulla cittadinanza europea attiva.

Da una prima ricognizione che la Provincia di Modena ha svolto presso gli Enti locali territoriali, a cui hanno partecipato 24 amministrazioni comunali, è emerso che solo il 20 per cento dei Comuni modenesi, ha un “Ufficio Europa” e che quasi tutti gli enti sono interessati a partecipare ad aderire alla convenzione per possibili progettualità future.