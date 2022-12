Il primo appuntamento, venerdì 16 dicembre alle 18:00 (secondo piano della “Loria”) è “Atmosfera di Natale”, un viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie, prendendo spunto dalle guide e dai libri illustrati della sezione “Viaggi e immagine” della biblioteca: mercatini, presepi, ciaspolate, mostre e monumenti da Bolzano a Palermo, per organizzare gite, visite ed itinerari. Un appuntamento che apre il ciclo di incontri a cadenza mensile “Col naso all’insù”, itinerari guidati da libri ed immagini, per scoprire mete vicine e lontane, per raccogliere idee e proposte di viaggio e progettare itinerari.

Il secondo appuntamento, sabato 17 dicembre, sempre alle 18:00, nell’auditorium della “Loria”, è “Auguri con i libri”, consueto incontro dedicato ai consigli di lettura proposti da Simonetta Bitasi, Alessandra Burzacchini e Giuliano Merighi. L’incontro sarà preceduto (ore 17:00) dalla premiazione dei vincitori che hanno vinto la “#150 Challenge”, la sfida di lettura lanciata nel 150° della prima biblioteca pubblica carpigiana, consistente nel leggere 15 libri fra marzo e dicembre scelti secondo i 15 criteri proposti dai bibliotecari.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero sino a esaurimento posti (info 059649950).

“Bentornato Babbo Natale” è il musical in scena sabato, 17 dicembre, al Teatro Comunale, primo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro”.

Protagonisti della storia, oltre a Babbo Natale e alla Befana, sono gli stessi di “ Buon Natale, Babbo Natale”, lo spettacolo che la compagnia ha interpretato per otto stagioni: il Mago Bisesto, gli aiutanti folletti Ortica e Castagna, e i bimbi Chiara e Federico. Li interpretano Pino Costalunga, Elisa Lombardi, Matteo Ferrari e Greta Magnani, mentre la regia di “Bentornato Babbo Natale” è di Manuel Renga, autore anche della drammaturgia con Pino Costalunga; le musiche sono di Eleonora Beddini, le scene di Stefano Zullo; producono Fondazione Aida e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Sabato il sipario si aprirà alle ore 17:00, il teatro come sempre apre mezz’ora prima. Info e biglietti: InCarpi (cortile d’onore del palazzo dei Pio, incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255); oltre ai singoli biglietti, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita. Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com

Il ciclo “Famiglie a teatro” proseguirà con i musical “Il gruffalò” (domenica 5 febbraio) e “La bella e la bestia – Una rosa per una vita” (domenica 19 marzo).